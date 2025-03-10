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Бойцы ССО взрывом заставили 9 солдат РФ сдаться в плен под Покровском

Валентина РоманенкоПонедельник, 10 марта 2025, 10:09
Бойцы ССО взрывом заставили 9 солдат РФ сдаться в плен под Покровском
скриншот

Операторы 144 центра Сил специальных операций ВСУ освободили от врагов промышленное здание и взяли в плен девять российских военных на Покровском направлении. 

Источник: пресс-служба ССО

Детали: Отмечается, что в течение нескольких дней операторы БПЛА давали шанс вражеским солдатам сохранить жизнь. Через закрепленный на дроне громкоговоритель воины ССО призвали противника сдаться.

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После отказа группа 144 центра зашла в тыл противника, заминировала промышленное здание, где скрывались россияне, и взорвала его.

Дословно: "Мощный взрыв убедил противника, что надо было сразу согласиться на предложение спецназовцев. Вражеские военнослужащие начали размахивать белой тряпкой через окно поврежденного здания с намерением сдаться.

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Вскоре двумя группами по четыре и пять человек вражеские военные направились в сторону украинских позиций. Среди них были раненые.

Украинские спецназовцы оказали врагам первую домедицинскую помощь и начали их эвакуацию".

ССОДонецкая областьвойна
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