Представники США у Саудівській Аравії зустрінуться також з росіянами – CNN

Фото з переговорів США і РФ в ОАЕ 18 лютого. Фото МЗС РФ

Делегація США цього тижня проведе зустрічі у Саудівській Аравії не тільки з українськими посадовцями, але і з російськими – перемовини пройдуть окремо.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на телеканал CNN

Деталі: За даними співрозмовника каналу, який ознайомлений з планами, у Саудівській Аравії відбудуться окремі зустрічі високопосадовців адміністрації Трампа з представниками Росії та України.

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Джерело відмовилося повідомити, хто буде присутній на переговорах з РФ. Також не відомо, у якому місті має відбутися зустріч між посадовцями США і Росії.

Американсько-українські переговори в Саудівській Аравії відбудуться у місті Джидда.

Зустріч проходитиме в той час, коли обидві країни працюють над зміцненням своїх відносин після сварки в Овальному кабінеті 28 лютого.

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