Представники США у Саудівській Аравії зустрінуться також з росіянами – CNN
Делегація США цього тижня проведе зустрічі у Саудівській Аравії не тільки з українськими посадовцями, але і з російськими – перемовини пройдуть окремо.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на телеканал CNN
Деталі: За даними співрозмовника каналу, який ознайомлений з планами, у Саудівській Аравії відбудуться окремі зустрічі високопосадовців адміністрації Трампа з представниками Росії та України.
Джерело відмовилося повідомити, хто буде присутній на переговорах з РФ. Також не відомо, у якому місті має відбутися зустріч між посадовцями США і Росії.
Американсько-українські переговори в Саудівській Аравії відбудуться у місті Джидда.
Зустріч проходитиме в той час, коли обидві країни працюють над зміцненням своїх відносин після сварки в Овальному кабінеті 28 лютого.
Передісторія:
- За даними видання Times, Британія консультує Україну перед переговорами зі США, щоб уникнути нової катастрофічної сварки.
- Агентство Reuters повідомляло, що американські посадовці планують використати зустріч в Саудівській Аравії частково для того, щоб з'ясувати, чи готова Україна піти на відчутні поступки Росії заради припинення війни.
- За даними видання FT, Київ має намір запропонувати на переговорах у Саудівській Аравії часткове припинення вогню з Росією – мова йде про далекобійні удари по РФ та бойові дії у Чорному морі.