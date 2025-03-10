Представители США в Саудовской Аравии встретятся также с россиянами – CNN
Делегация США на этой неделе проведет встречи в Саудовской Аравии не только с украинскими чиновниками, но и с российскими – переговоры пройдут отдельно.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на телеканал CNN
Детали: По данным собеседника канала, который знаком с планами, в Саудовской Аравии состоятся отдельные встречи высокопоставленных чиновников администрации Трампа с представителями России и Украины.
Источник отказался сообщить, кто будет присутствовать на переговорах с РФ. Также не известно, в каком городе должна состояться встреча между чиновниками США и России.
Американско-украинские переговоры в Саудовской Аравии состоятся в городе Джидда.
Встреча будет проходить в то время, когда обе страны работают над укреплением своих отношений после ссоры в Овальном кабинете 28 февраля.
Предыстория:
- По данным издания Times, Британия консультирует Украину перед переговорами с США, чтобы избежать новой катастрофической ссоры.
- Агентство Reuters сообщало, что американские чиновники планируют использовать встречу в Саудовской Аравии частично для того, чтобы выяснить, готова ли Украина пойти на ощутимые уступки России ради прекращения войны.
- По данным издания FT, Киев намерен предложить на переговорах в Саудовской Аравии частичное прекращение огня с Россией – речь идет о дальнобойных ударах по РФ и боевых действиях в Черном море.