Представители США в Саудовской Аравии встретятся также с россиянами – CNN 

Фото с переговоров США и РФ в ОАЭ 18 февраля. Фото МИД РФ

Делегация США на этой неделе проведет встречи в Саудовской Аравии не только с украинскими чиновниками, но и с российскими – переговоры пройдут отдельно.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на телеканал CNN

Детали: По данным собеседника канала, который знаком с планами, в Саудовской Аравии состоятся отдельные встречи высокопоставленных чиновников администрации Трампа с представителями России и Украины.

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Источник отказался сообщить, кто будет присутствовать на переговорах с РФ. Также не известно, в каком городе должна состояться встреча между чиновниками США и России.

Американско-украинские переговоры в Саудовской Аравии состоятся в городе Джидда.

Встреча будет проходить в то время, когда обе страны работают над укреплением своих отношений после ссоры в Овальном кабинете 28 февраля.

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