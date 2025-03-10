Іран заявив, що не вестиме переговорів зі США під тиском: ядерна програма залишається мирною

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран готовий вести переговори зі Сполученими Штатами лише у разі, якщо Вашингтон ставитиметься до Ірану з повагою.

Джерело: допис Аббас Арагчі у соцмережі X, повідомляє

Пряма мова: "Ми не будемо вести переговори під тиском і залякуванням. Ми навіть не будемо їх розглядати, незалежно від того, яка тема може бути. Переговори відрізняються від знущань і диктату".

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Деталі: Міністр також підкреслив, що ядерна програма Ірану завжди була й залишатиметься мирною, тому Тегеран не визнає жодних звинувачень у "потенційній мілітаризації".

За словами міністра, зараз Іран проводить консультації з так званою "євротрійкою" – Великою Британією, Німеччиною і Францією, а також окремо з Росією та Китаєм.

"Мета полягає в тому, щоб вивчити способи зміцнення довіри та досягнення більшої прозорості щодо нашої ядерної програми в обмін на скасування незаконних санкцій", — написав дипломат.

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Він також зауважив, що у минулому США отримували повагу з боку Ірану, коли демонстрували шанобливий підхід у своїх заявах і діях.

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