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Іран заявив, що не вестиме переговорів зі США під тиском: ядерна програма залишається мирною

Степан ГафткоПонеділок, 10 березня 2025, 10:40
Іран заявив, що не вестиме переговорів зі США під тиском: ядерна програма залишається мирною
Фото з соцмережі Seyed Abbas Araghchi

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран готовий вести переговори зі Сполученими Штатами лише у разі, якщо Вашингтон ставитиметься до Ірану з повагою. 

Джерело: допис Аббас Арагчі у соцмережі X, повідомляє 

Пряма мова: "Ми не будемо вести переговори під тиском і залякуванням. Ми навіть не будемо їх розглядати, незалежно від того, яка тема може бути. Переговори відрізняються від знущань і диктату".

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Деталі: Міністр також підкреслив, що ядерна програма Ірану завжди була й залишатиметься мирною, тому Тегеран не визнає жодних звинувачень у "потенційній мілітаризації".

За словами міністра, зараз Іран проводить консультації з так званою "євротрійкою" – Великою Британією, Німеччиною і Францією, а також окремо з Росією та Китаєм.

"Мета полягає в тому, щоб вивчити способи зміцнення довіри та досягнення більшої прозорості щодо нашої ядерної програми в обмін на скасування незаконних санкцій", — написав дипломат.

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Він також зауважив, що у минулому США отримували повагу з боку Ірану, коли демонстрували шанобливий підхід у своїх заявах і діях.

Нагадаємо: 

  • Як відомо, Трамп хоче відновити свою кампанію "максимального тиску" на Іран, щоб зупинити Тегеран від отримання ядерної зброї і звести до нуля експорт нафти.
  • Трамп відомий жорсткою політикою щодо Ірану: він повернув санкції проти іранського режиму та розпорядився у 2020 році ліквідувати високопоставленого генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану Сулеймані.
  • 18 січня стало відомо, що Росія та Іран підписали угоду про стратегічне партнерство, яка включає посилене військове співробітництво, що може допомогти Росії у веденні війни проти України.
  • Видання Bloomberg довідалось, що президент США Дональд Трамп попросив лідера РФ Володимира Путіна допомогти у комунікації з Іраном щодо його ядерної програми та підтримки антиамериканських угруповань в регіоні.

ІранСШАядерна зброя
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