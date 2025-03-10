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Иран заявил, что не будет вести переговоры со США под давлением: ядерная программа остается мирной

Степан ГафткоПонедельник, 10 марта 2025, 10:40
Иран заявил, что не будет вести переговоры со США под давлением: ядерная программа остается мирной
Фото с соцсети Seyed Abbas Araghchi

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран готов вести переговоры с Соединенными Штатами только в том случае, если Вашингтон будет относиться к Ирану с уважением. 

Источник: пост Аббаса Арагчи в соцсети X.

Прямая речь: "Мы не будем вести переговоры под давлением и запугиванием. Мы даже не будем их рассматривать, независимо от того, о какой теме может идти речь. Переговоры отличаются от издевательств и диктата".

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Детали: Министр также подчеркнул, что ядерная программа Ирана всегда была и останется мирной, поэтому Тегеран не признает никаких обвинений в "потенциальной милитаризации".

По словам министра, в настоящее время Иран проводит консультации с так называемой "евротройкой" – Великобританией, Германией и Францией, а также отдельно с Россией и Китаем.

"Цель заключается в том, чтобы изучить способы укрепления доверия и достижения большей прозрачности в отношении нашей ядерной программы в обмен на отмену незаконных санкций", – написал дипломат.

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Он также отметил, что в прошлом США пользовались уважением со стороны Ирана, когда демонстрировали уважительный подход в своих заявлениях и действиях.

Напомним: 

  • Как известно, Трамп хочет восстановить свою кампанию "максимального давления" на Иран, чтобы остановить Тегеран от получения ядерного оружия и свести к нулю экспорт нефти.
    Трамп известен жесткой политикой по отношению к Ирану: он вернул санкции против иранского режима и распорядился в 2020 году ликвидировать высокопоставленного генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана Сулеймани.
  • 18 января стало известно, что Россия и Иран подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое включает усиленное военное сотрудничество, что может помочь России в ведении войны против Украины.
  • Издание Bloomberg узнало, что президент США Дональд Трамп попросил лидера РФ Владимира Путина помочь в коммуникации с Ираном относительно его ядерной программы и поддержки антиамериканских группировок в регионе.

ИранСШАядерное оружие
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