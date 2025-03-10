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Сирський розповів про зростання ефективності дронів і назвав найкращі типи БПЛА

Ірина БалачукПонеділок, 10 березня 2025, 11:31
Сирський розповів про зростання ефективності дронів і назвав найкращі типи БПЛА
Фото ілюстративне з Facebok Генштабу ЗСУ

​​У лютому українські дрони уразили на 22% більше цілей російських окупантів, ніж у січні; найефективніше працювали FPV-дрони та бомбери мультироторного типу, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Джерело: головнокомандувач у Telegram після щомісячної наради у режимі відеоконференцзв’язку

Пряма мова Сирського: "Заслухав звіти командувача СБС ЗСУ щодо розвитку спроможностей, результатів бойової роботи підрозділів безпілотних систем, а також щодо реалізації завдань із формування та масштабування частин БпС.

У лютому уражено та знищено цілей противника на 22% більше в порівнянні з січнем. Найбільш ефективно завдають уражень по ворогу наші FPV-дрони та бомбери мультироторного типу".

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Деталі: Особливо цінною частиною таких нарад Сирський назвав доповіді командирів підрозділів БпАК –"Мадяра", "Ахіллеса" та інших, оскільки це допомагає покращити роботу дронів в усіх Збройних Силах.

Головнокомандувач також говорив про розробку Концепції застосування БПЛА, яка покликана впровадити єдиний стандарт роботи безпілотних систем у всіх підрозділах і поліпшити координацію під час виконання бойових завдань.

"Водночас і ворог не стоїть на місці. Російська армія переймає наш досвід та нарощує власні напрацювання в галузі дронів. Заслухав чергову доповідь розвідки щодо формування військ БпС у збройних силах Росії, де сформовано управління начальника військ БпС, створено підрозділи БпАК швидкого реагування, розвивається напрямок дронів з управлінням на оптоволокні", – розповів Сирський.

Він додав, що Україна також збільшує використання дронів на оптоволоконному управлінні.

"Однак ця складова БпС ЗСУ потребує виняткової уваги і докладання максимальних зусиль. Ми просто не маємо права відставати від противника в тих галузях технологічної війни, де повинні озброюватися та посилюватися за рахунок власних ресурсів", – підсумував головнокомандувач.

СирськийбезпілотникиЗбройні сили
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