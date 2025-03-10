Сырский рассказал о росте эффективности дронов и назвал лучшие типы БПЛА

В феврале украинские дроны поразили на 22% больше целей российских оккупантов, чем в январе; наиболее эффективно работали FPV-дроны и бомберы мультироторного типа, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Источник: главнокомандующий в Telegram после ежемесячного совещания в режиме видеоконференцсвязи

Прямая речь Сырского: "Заслушал отчеты командующего СБС ВСУ по развитию возможностей, результатов боевой работы подразделений беспилотных систем, а также по реализации задач по формированию и масштабированию частей БпС.

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В феврале поражено и уничтожено целей противника на 22% больше по сравнению с январем. Наиболее эффективно наносят поражения по врагу наши FPV-дроны и бомберы мультироторного типа".

Детали: Особенно ценной частью таких совещаний Сырский назвал доклады командиров подразделений БпАК – "Мадьяра", "Ахиллеса" и других, поскольку это помогает улучшить работу дронов во всех Вооруженных Силах.

Главнокомандующий также говорил о разработке Концепции применения БПЛА, которая призвана внедрить единый стандарт работы беспилотных систем во всех подразделениях и улучшить координацию при выполнении боевых задач.

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"В то же время и враг не стоит на месте. Российская армия перенимает наш опыт и наращивает собственные наработки в области дронов. Заслушал очередной доклад разведки по формированию войск БпС в вооруженных силах России, где сформировано управление начальника войск БпС, созданы подразделения БпАК быстрого реагирования, развивается направление дронов с управлением на оптоволокне", – рассказал Сырский.

Он добавил, что Украина также увеличивает использование дронов на оптоволоконном управлении.

"Однако эта составляющая БпС ВСУ требует исключительного внимания и приложения максимальных усилий. Мы просто не имеем права отставать от противника в тех областях технологической войны, где должны вооружаться и усиливаться за счет собственных ресурсов", – подытожил главнокомандующий.