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Прикордонники перевірятимуть мету поїздки за кордон митців та медійників

Валентина РоманенкоПонеділок, 10 березня 2025, 11:48
Прикордонники перевірятимуть мету поїздки за кордон митців та медійників
Фото: Mehaniq/Depositphotos

Прикордонники перевірятимуть мету поїздки митців та медійних діячів при перетині кордону на виїзд з України.

Джерело: речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко в ефірі національного телемарфону

Пряма мова: "Якщо говорити про сам перетин кордону, то наші інспектори перевірятимуть лист-клопотання від Міністерства культури, який має надійти до адміністрації Державної прикордонної служби відносно тієї чи іншої особи. Це має бути обов'язково запрошення від приймаючої сторони, куди планують їхати ці представники. Ну і власне, також обов'язким є військово-обліковий документ з відповідними відмітками територіальних центрів комплектування… І, звісно, паспортні документи, які перевірятимуть прикордонники безпосередньо в пункті пропуску. Окрема умова – це підтвердження мети поїздки.

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Якщо раптом з’ясується, що людина їде не на той захід, куди йому делегує можливість перетину кордону Міністерство культури, то через непідтвердження мети поїздки людині можуть відмовити у перетині державного кордону (на виїзд)".

Деталі: Демченко зазначив, що не буде розкривати всіх моментів щодо перевірки мети поїздки, але зазначив, що прикордонники можуть контактуватити з усіма напрямками, щоб перевірити, чи дійсно відбувається той чи інший захід і чи було конкретну людину запрошено на нього. Також можуть питати саму людину про її плани за межами України під час цього заходу.

На підставі сукупності всієї інформації правоохоронці визначатимуть, чи підтверджується мета поїздки, додав офіцер.

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Що передувало: Кабінет міністрів врегулював правила перетину кордону для митців і медійників: звернення розглядатимуть профільні інституції, а лист сприяння підписуватиме лише міністр культури або виконувач його обов'язків.

Знати більше: Які документи потрібні військовозобов’язаним митцям, журналістам і медійникам для перетину кордону

Прикордонна служба
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