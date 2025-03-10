Пограничники будут проверять цель поездки за границу медийщиков и деятелей искусства

Пограничники будут проверять цель поездки деятелей искусств и медиа при пересечении границы на выезд из Украины.

Источник: спикер Государственной пограничной службы полковник Андрей Демченко в эфире национального телемарфона

Прямая речь: "Если говорить о самом пересечении границы, то наши инспекторы будут проверять письмо-ходатайство от Министерства культуры, которое должно поступить в администрацию Государственной пограничной службы относительно того или иного лица. Это должно быть обязательно приглашение от принимающей стороны, куда планируют ехать эти представители. Ну и собственно, также обязательным является военно-учетный документ с соответствующими отметками территориальных центров комплектования... И, конечно, паспортные документы, которые будут проверять пограничники непосредственно в пункте пропуска. Отдельное условие – это подтверждение цели поездки.

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Если вдруг выяснится, что человек едет не на то мероприятие, куда ему делегирует возможность пересечения границы Министерство культуры, то из-за неподтверждения цели поездки человеку могут отказать в пересечении государственной границы (на выезд)".

Детали: Демченко отметил, что не будет раскрывать всех моментов по проверке цели поездки, но отметил, что пограничники могут контактировать со всеми направлениями, чтобы проверить, действительно ли происходит то или иное мероприятие и был ли конкретный человек приглашен на него. Также могут спрашивать самого человека о его планах за пределами Украины во время этого мероприятия.

На основании совокупности всей информации правоохранители будут определять, подтверждается ли цель поездки, добавил офицер.

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Что предшествовало: Кабинет министров урегулировал правила пересечения границы для деятелей искусств и медийщиков: обращения будут рассматривать профильные институты, а письмо содействия будет подписывать только министр культуры или исполняющий его обязанности.

Знать больше: Какие документы нужны военнообязанным деятелям искусства, журналистам и медийщикам для пересечения границы