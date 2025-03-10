Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що шлях до налагодження двосторонніх відносин РФ і США має бути досить "довгим і важким", а зараз начебто країни перебувають тільки на початковому етапі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на російський "Интерфакс"

Деталі: За словами Пєскова, що РФ і США перебувають "на початковій стадії шляху з реставрації наших двосторонніх відносин". "Шлях має бути досить довгий, важкий, але принаймні два президенти 9президент США і правитель РФ – ред.) висловили політичну волю в цьому напрямку", – заявив речник Кремля.

Реклама:

Він сказав, що правитель РФ Володимир Путін і Дональд Трамп поки мали тільки одну телефонну розмову, але вона була "досить конструктивною для того, щоб бути в діалозі і вирішувати проблеми".

Що було раніше: