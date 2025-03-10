Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что путь к налаживанию двусторонних отношений РФ и США должен быть достаточно "долгим и трудным", а сейчас якобы страны находятся только на начальном этапе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на российский "Интерфакс"

Детали: По словам Пескова, РФ и США находятся "на начальной стадии пути по реставрации наших двусторонних отношений". "Путь предстоит достаточно долгий, трудный, но по крайней мере два президента 9президент США и правитель РФ - ред.) выразили политическую волю в этом направлении", - заявил спикер Кремля.

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Он сказал, что правитель РФ Владимир Путин и Дональд Трамп пока имели только один телефонный разговор, но он был "достаточно конструктивным для того, чтобы быть в диалоге и решать проблемы".

Что предшествовало: