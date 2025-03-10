Нова очільниця МЗС Австрії приїде до Києва цього тижня

Нова міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер. Фото з Facebook

Нова міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер відвідає Україну в п'ятницю, 14 березня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на агентство APA

Деталі: У Києві запланована зустріч міністерки з українським колегою Андрієм Сибігою та візит до дитячої лікарні "Охматдит", куди минулого року влучила російська ракета.

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А в австрійському посольстві відбудеться прийом, на якому будуть присутні представники бізнесу та гуманітарних організацій.

Видання зазначає, що це буде друга закордонна поїздка Майнль-Райзінгер з моменту її вступу на посаду 3 березня.

Перша закордонна поїздка глави МЗС Австрії була до Брюсселя. Там вона провела переговори з главою дипломатії ЄС Каєю Каллас.

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Передісторія:

5 березня австрійська міністерка поговорила з Андрієм Сибігою телефоном і підтвердила "повну відданість Австрії незалежності, суверенітету і територіальній цілісності України".

Також повідомляли, що Майнль-Райзінгер у першій телефонній розмові зі своїм угорським колегою Петером Сійярто обговорила війну Росії проти України і потребу європейської єдності у цьому контексті.

3 березня новий уряд Австрії на чолі з канцлером Крістіаном Штокером склав присягу після п’ятимісячної політичної кризи.

Детальніше про новий уряд Австрії читайте у статті Шанс на проукраїнську Австрію: як ультраправих переможців лишили поза урядом і що буде далі.