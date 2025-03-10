Новая глава МИД Австрии приедет в Киев на этой неделе

Новый министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер. Фото из Facebook

Новый министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер посетит Украину в пятницу, 14 марта.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентство APA

Детали: В Киеве запланирована встреча министра с украинским коллегой Андреем Сибигой и визит в детскую больницу "Охматдет", куда в прошлом году попала российская ракета.

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А в австрийском посольстве состоится прием, на котором будут присутствовать представители бизнеса и гуманитарных организаций.

Издание отмечает, что это будет вторая зарубежная поездка Майнль-Райзингер с момента ее вступления в должность 3 марта.

Первая зарубежная поездка главы МИД Австрии была в Брюссель. Там она провела переговоры с главой дипломатии ЕС Каей Каллас.

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Предыстория:

5 марта австрийский министр поговорила с Андреем Сибигой по телефону и подтвердила "полную приверженность Австрии независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины".

Также сообщалось, что Майнль-Райзингер в первом телефонном разговоре со своим венгерским коллегой Петером Сийярто обсудила войну России против Украины и необходимость европейского единства в этом контексте.

3 марта новое правительство Австрии во главе с канцлером Кристианом Штокером приняло присягу после пятимесячного политического кризиса.

Подробнее о новом правительстве Австрии читайте в статье Шанс на проукраинскую Австрию: как ультраправых победителей оставили вне правительства и что будет дальше.