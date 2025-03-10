Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Скин для карты от "Украинской правды" теперь в Monobank

Новая глава МИД Австрии приедет в Киев на этой неделе

Кристина Бондарева, Ирина БалачукПонедельник, 10 марта 2025, 14:00
Новая глава МИД Австрии приедет в Киев на этой неделе
Новый министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер. Фото из Facebook

Новый министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер посетит Украину в пятницу, 14 марта.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентство APA

Детали: В Киеве запланирована встреча министра с украинским коллегой Андреем Сибигой и визит в детскую больницу "Охматдет", куда в прошлом году попала российская ракета.

Реклама:

А в австрийском посольстве состоится прием, на котором будут присутствовать представители бизнеса и гуманитарных организаций.

Издание отмечает, что это будет вторая зарубежная поездка Майнль-Райзингер с момента ее вступления в должность 3 марта.

Первая зарубежная поездка главы МИД Австрии была в Брюссель. Там она провела переговоры с главой дипломатии ЕС Каей Каллас.

РЕКЛАМА:

Предыстория:

  • 5 марта австрийский министр поговорила с Андреем Сибигой по телефону и подтвердила "полную приверженность Австрии независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины".
  • Также сообщалось, что Майнль-Райзингер в первом телефонном разговоре со своим венгерским коллегой Петером Сийярто обсудила войну России против Украины и необходимость европейского единства в этом контексте.
  • 3 марта новое правительство Австрии во главе с канцлером Кристианом Штокером приняло присягу после пятимесячного политического кризиса.

Подробнее о новом правительстве Австрии читайте в статье Шанс на проукраинскую Австрию: как ультраправых победителей оставили вне правительства и что будет дальше.

АвстрияУкраинадипломатические отношения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
"Мирное урегулирование" не раньше 2026 года и "демонтаж" украинской власти: WP о возможных требованиях РФ
Польские "правые" пытались запретить въезд в ЕС редактору "Исторической правды"
фотоВ Киеве задержали водителя Mercedes, который убегал от полиции: ранее его 12 раз штрафовали
Суд арестовал одиозного соратника Сальдо по новому подозрению от СБУ
Фигурант дела о земельных махинациях Комарницкий выехал за границу
видео, фотоВзрывы в Ивано-Франковске: правоохранители выяснили, что россияне взорвали завербованных подростков
Все новости...
Австрия
Коваль рассказал о поддержке Австрией инициативы Grain from Ukraine
На войне в Украине погиб австрийский доброволец
Лидер ультраправых Австрии заявил, что его партия не является пророссийской
Последние новости
03:50
Белый дом не говорит, имеет ли механизмы принуждения России к прекращению огня – CNN
02:48
видеоПолиция показала последствия авиаудара по Константиновке
01:58
"Мирное урегулирование" не раньше 2026 года и "демонтаж" украинской власти: WP о возможных требованиях РФ
01:02
Россияне массированно обстреливают Херсон – ГВА
00:46
Министр обороны Франции заявил об "очень широком консенсусе" по Украине
00:16
В Киеве работала ПВО
23:50
В двух регионах России сообщили об атаке беспилотников и пожарах на промышленных объектах
23:30
Искусство быть больным. Что нужно знать о синдроме Мюнхгаузена и его симптомах
23:28
Мэр Венеции вручил благодарность украинскому военному, который спас тяжелораненного парня
23:14
Как Украина продвигает свои интересы на Ближнем Востоке. Репортаж из Катара
Все новости...
Реклама:
Реклама: