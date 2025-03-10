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Разведка Британии рассказала о контратаках украинских сил под Покровском и давлении РФ на Курщине

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловПонедельник, 10 марта 2025, 14:28
Разведка Британии рассказала о контратаках украинских сил под Покровском и давлении РФ на Курщине
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские силы обороны провели ряд контратакующих действий в районе Покровска Донецкой области, в то же время в Курской области армия РФ оказывает давление на украинские подразделения, говорится в обзоре британской разведки.

Источник: обзор британской разведки в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Детали: Сообщается, что войска РФ оказывают все большее давление на украинские силы в Курской области РФ с запада, севера и востока.

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Украинские войска, вероятно, сохраняют контроль над территорией площадью около 300 кв. км.

В то же время в обзоре отмечается, что российские оккупационные силы проводят меньше наступательных операций на других участках фронта по сравнению с концом 2024 и началом 2025 года.

В районе Покровска, где сосредоточены основные российские подразделения, украинские войска осуществили ряд контратак в районе населенных пунктов Песчаное, Удачное, Шевченко, а также в районе логистической магистрали Т-05-06.

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"Возможности для украинских контрнаступлений расширились благодаря сокращению количества наземных наступательных операций, проводимых Россией", – говорится в обзоре.

Также в ведомстве отмечают, что российские линии снабжения в направлении Покровска также были ослаблены атаками украинских FPV-дронов.

Что предшествовало:

Вооруженные силыРазведение силроссийско-украинская войнаВеликобритания
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