Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
СКІН ДЛЯ КАРТОК ВІД "УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВДИ" ТЕПЕР В MONOBANK

У Трампа думають над пом’якшенням санкцій проти російської нафти – ЗМІ

Марія Ємець, Альона Мазуренко Понеділок, 10 березня 2025, 15:14
У Трампа думають над пом’якшенням санкцій проти російської нафти – ЗМІ
Дональд Трамп. Jim Lo Scalzo/EPA/Bloomberg via Getty Images

Радники президента США Дональда Трампа нібито обговорюють варіанти пом’якшення санкцій проти Росії, у тому числі проти російської нафти, на які може погодитись адміністрація, щоб заохотити Кремль домовлятись про припинення російсько-української війни.

Джерело: "Європейська правда", Bloomberg

Деталі: У статті, що пояснює контекст очікуваної зустрічі американської та української делегацій у Саудівській Аравії 11 березня, згадують, що у команді Трампа думають над варіантами пом’якшення санкцій проти Росії у рамках "кроку назустріч".

Реклама:

З посиланням на "осіб, знайомих з обговореннями", Bloomberg повідомляє, що радники Дональда Трампа готують варіанти можливого пом’якшення накладених на Росію санкцій.

Серед опцій, що нібито розглядаються – у тому числі пом’якшення граничної ціни на російську нафту. 

Нагадаємо, 4-5 березня стало відомо, що Трамп ухвалив рішення призупинити усю військову допомогу Україні, включно з тією, що вже була у дорозі. Також США призупинили обмін розвідданими. 

ТрампнафтасанкціїРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У Зеленського повідомили, коли почнуть обговорення деталей про припинення вогню
Трамп заявив, що Зеленського знову чекають у Білому домі
оновленоПоблизу залізничного вокзалу в Івано-Франківську пролунали вибухи, є загибла й поранені
В Україні інфляція пришвидшилась до 13,4%. В Нацбанку пояснили причини
Трамп підняв до 50% мита на частину товарів з Канади через енергетичний податок
Генштаб: Від початку доби на фронті вже більше 200 боєзіткнень, під Покровськом – 58 атак ворога
Усі новини...
Трамп
ЗМІ: Трамп може відвідати Китай у квітні
США ведуть переговори з чотирма різними групами щодо продажу TikTok – Трамп
Наступний прем’єр Канади жорстко виступив проти тиску Трампа
Останні новини
05:52
Палата представників США ухвалила законопроєкт, щоб уникнути шатдауну
05:24
тенісСвітоліна вийшла у чвертьфінал престижного турніру в Індіан-Веллсі
05:08
Обстріли Сумщини: понад 190 вибухів за добу, поранена людина
03:58
ISW проаналізував, як у Росії відреагували на можливе припинення вогню
02:58
Тепер Росія має продемонструвати свою готовність до досягнення миру – заява ЄС
02:16
У Зеленського повідомили, коли почнуть обговорення деталей про припинення вогню
01:16
Росіяни вдарили "Шахедом" по Харкову – мер
00:58
У Києві та області ППО працювали по ворожих дронах
00:34
фотоЧерез влучання ворожого дрона в Сумах сталося загорання
00:04
оновлено від 22:05, фотоМасована атака БпЛА на Дніпро: є руйнування інфраструктури
Усі новини...
Реклама:
Реклама: