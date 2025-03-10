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У Трампа думают над смягчением санкций против российской нефти – СМИ

Мария Емец, Алена МазуренкоПонедельник, 10 марта 2025, 15:14
У Трампа думают над смягчением санкций против российской нефти – СМИ
Дональд Трамп. Jim Lo Scalzo/EPA/Bloomberg via Getty Images

Советники президента США Дональда Трампа якобы обсуждают варианты смягчения санкций против России, в том числе против российской нефти, на которые может согласиться администрация, чтобы поощрить Кремль договариваться о прекращении российско-украинской войны.

Источник: "Европейская правда", Bloomberg

Детали: В статье, объясняющей контекст ожидаемой встречи американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии 11 марта, упоминают, что в команде Трампа думают над вариантами смягчения санкций против России в рамках "шага навстречу".

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Со ссылкой на "лиц, знакомых с обсуждениями", Bloomberg сообщает, что советники Дональда Трампа готовят варианты возможного смягчения наложенных на Россию санкций.

Среди якобы рассматриваемых опций – в том числе смягчение предельной цены на российскую нефть.

На прошлой неделе агентство Reuters также писало, что США разрабатывают план потенциального ослабления санкций против России на фоне усилий Дональда Трампа перезагрузить отношения с Москвой и остановить войну в Украине.

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В то же время от Трампа прозвучала и угроза "широкомасштабными санкциями" против России из-за того, что Кремль продолжает войну.

Напомним, 4-5 марта стало известно, что Трамп принял решение приостановить всю военную помощь Украине, включая ту, что уже была в пути. Также США приостановили обмен разведданными.

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