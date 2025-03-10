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ЗМІ розкрили деталі умов, які Угорщина висуває ЄС щодо санкцій проти Росії

Марія Ємець, Анастасія ПроцПонеділок, 10 березня 2025, 16:17
ЗМІ розкрили деталі умов, які Угорщина висуває ЄС щодо санкцій проти Росії
ПРЕМ'ЄР-МІНІСТР УГОРЩИНИ ВІКТОР ОРБАН. ФОТО З FACEBOOK

Редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк з посиланням на свої джерела повідомив, що Угорщина нібито вимагає виключення 8 людей зі списку з 2400 підсанкційних фізичних і юридичних осіб, які потрапили під обмеження ЄС через війну РФ проти України. В обмін Будапешт обіцяє не блокувати продовження санкцій для решти. 

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Джозвяк пише, що Угорщина у перемовинах в ЄС стосовно продовження персональних санкцій, накладених на близько 2400 фізосіб і компаній у відповідь на війну РФ проти України, вимагає виключити зі списків вісім осіб в обмін на згоду щодо їхнього продовження для решти. 

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У зустрічній пропозиції запропонували скасувати санкції стосовно чотирьох інших осіб.  

Перед цим "ЄвроПравда" дізналася від кількох європейських дипломатів, що Угорщина знову не погодилася продовжити частину санкцій ЄС проти Росії (індивідуальні санкції), термін яких завершується 15 березня, під час засідання послів держав ЄС (Coreper ІІ) у Брюсселі 10 березня.

За словами одного зі співрозмовників, Угорщина є наразі єдиною державою, яка блокує продовження санкцій. 

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Як повідомли раніше, у ЄС не виключають, що Угорщина заблокує продовження санкцій проти РФ, термін яких спливає 15 березня.

Очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто обіцяв виступити проти продовження санкцій ЄС, та закликав ЄС дочекатися результатів переговорів між США і Росією щодо припинення війни в Україні.

УгорщинаЄСРосія
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