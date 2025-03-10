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СМИ раскрыли детали условий, которые Венгрия выдвигает ЕС по санкциям против России

Мария Емец, Анастасия ПроцПонедельник, 10 марта 2025, 16:17
СМИ раскрыли детали условий, которые Венгрия выдвигает ЕС по санкциям против России
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ВЕНГРИИ ВИКТОР ОРБАН. ФОТО ИЗ FACEBOOK

Редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк со ссылкой на свои источники сообщил, что Венгрия якобы требует исключения 8 человек из списка из 2400 подсанкционных физических и юридических лиц, попавших под ограничения ЕС из-за войны РФ против Украины. В обмен Будапешт обещает не блокировать продление санкций для остальных.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Джозвяк пишет, что Венгрия в переговорах в ЕС о продлении персональных санкций, наложенных на около 2400 физлиц и компаний в ответ на войну РФ против Украины, требует исключить из списков восемь человек в обмен на согласие на их продление для остальных.

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Во встречном предложении предложили отменить санкции в отношении четырех других лиц.

Перед этим "ЕвроПравда" узнала от нескольких европейских дипломатов, что Венгрия снова не согласилась продлить часть санкций ЕС против России (индивидуальные санкции), срок которых завершается 15 марта, во время заседания послов государств ЕС (Coreper II) в Брюсселе 10 марта.

По словам одного из собеседников, Венгрия является пока единственным государством, которое блокирует продление санкций.

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Как сообщили ранее, в ЕС не исключают, что Венгрия заблокирует продление санкций против РФ, срок которых истекает 15 марта.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обещал выступить против продления санкций ЕС, и призвал ЕС дождаться результатов переговоров между США и Россией о прекращении войны в Украине.

ВенгрияЕСРосcия
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