Данія висловила готовність направити миротворців в Україну

Міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен та міністр оборони Троелс Лунд Поульсен у квітні 2024 року. Фото: Міноборони Данії

Уряд і парламент Данії досягли консенсусу стосовно можливого направлення військ в Україну для забезпечення майбутнього мирного врегулювання.

Джерело: міністри закордонних справ та оборони Данії Ларс Льокке Расмуссен і Троельс Лунд Поульсен в коментарі журналістам, цитує DR, "Європейська правда"

Деталі: Глави данських МЗС і Міноборони 10 березня зустрілись із членами комітету з питань зовнішньої політики парламенту, де роз'яснили позицію уряду стосовно відправлення військ в Україну та отримали підтримку від широкого кола парламентських партій.

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"Важливо, щоб ми в Європі посилали правильні сигнали як Путіну, так і Вашингтону. Це те, що ми робимо сьогодні, кажучи: "Якщо дійде до того, що припинення вогню або мирна угода вимагатимуть європейської присутності, Данія в принципі готова це зробити", – сказав Расмуссен.

Однак, за словами Поульсена, конкретних планів відправлення військ в Україну поки що немає.

"Ми не ухвалили рішення взяти на себе конкретні зобов'язання. Це буде залежати від того, як розвиватимуться події. Тому це є проявом належної обачності", – пояснив глава Міноборони Данії.

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Передісторія:

За даними ЗМІ, Велика Британія та Франція підготували план із розміщення до 30 тисяч європейських військових в Україні для гарантування потенційного "миру".

підготували план із розміщення до 30 тисяч європейських військових в Україні для гарантування потенційного "миру". Париж раніше наголошував, що умови припинення російсько-української війни не можуть бути такими, що означали б де-факто капітуляцію України, а надійний мир потрібен для безпеки всього європейського континенту.

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