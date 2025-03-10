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Дания выразила готовность направить миротворцев в Украину

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоПонедельник, 10 марта 2025, 17:38
Дания выразила готовность направить миротворцев в Украину
Министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен и министр обороны Троелс Лунд Поульсен в апреле 2024 года. Фото: Минобороны Дании

Правительство и парламент Дании достигли консенсуса относительно возможного направления войск в Украину для обеспечения будущего мирного урегулирования.

Источник: министры иностранных дел и обороны Дании Ларс Льокке Расмуссен и Троэльс Лунд Поульсен в комментарии журналистам, цитирует DR, "Европейская правда"

Детали: Главы датских МИД и Минобороны 10 марта встретились с членами комитета по вопросам внешней политики парламента, где разъяснили позицию правительства относительно отправки войск в Украину и получили поддержку от широкого круга парламентских партий.

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"Важно, чтобы мы в Европе посылали правильные сигналы как Путину, так и Вашингтону. Это то, что мы делаем сегодня, говоря: "Если дойдет до того, что прекращение огня или мирное соглашение потребует европейского присутствия, Дания в принципе готова это сделать", – сказал Расмуссен.

Однако, по словам Поульсена, конкретных планов отправки войск в Украину пока нет.

"Мы не приняли решение взять на себя конкретные обязательства. Это будет зависеть от того, как будут развиваться события. Поэтому это является проявлением должной осмотрительности", – пояснил глава Минобороны Дании.

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