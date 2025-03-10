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РосЗМІ: ФСБ почала масово забороняти українцям в’їзд в Росію терміном до 50 років

Тетяна ОлійникПонеділок, 10 березня 2025, 20:02
РосЗМІ: ФСБ почала масово забороняти українцям в’їзд в Росію терміном до 50 років
Фото - Getty Images

Російські ЗМІ повідомляють, що громадянам України, які намагаються потрапити в Росію, у масовому порядку забороняють в'їзд.

Джерело: видання The Moscow Times

Деталі: За словами українців, яких не пустили в Росію, ця практика має системний характер. Тим, кого не пропускають, видають тривалі заборони на відвідування РФ: або на 20, або на 50 років.

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Про саму заборону відмовники дізнаються не одразу і відміток у паспорті їм не залишають. Лише через кілька місяців відомості про заборону можна отримати з баз даних білоруського МВС або через запит ФСБ.

Заборона на в'їзд до Росії також де-факто поширюється на Білорусь, оскільки МВС цієї країни синхронізує свої бази з базами російської ФСБ.

Візовий експерт підтвердив The Moscow Times проблеми на кордоні в українців.

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Російський уряд різко обмежив громадянам України можливість в'їзду з третіх країн у середині 2023 року. Тепер вони можуть перетинати російський кордон тільки через аеропорт "Шереметьєво" і автомобільний пункт пропуску "Лудонка" на кордоні з Латвією в Псковській області.

Росіякордон
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