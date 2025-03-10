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РосСМИ: ФСБ начала массово запрещать украинцам въезд в Россию сроком до 50 лет

Татьяна ОлейникПонедельник, 10 марта 2025, 20:02
РосСМИ: ФСБ начала массово запрещать украинцам въезд в Россию сроком до 50 лет
Фото - Getty Images

Российские СМИ сообщают, что гражданам Украины, которые пытаются попасть в Россию, в массовом порядке запрещают въезд.

Источник: издание The Moscow Times

Детали: По словам украинцев, которых не пустили в Россию, эта практика имеет системный характер. Тем, кого не пропускают, выдают длительные запреты на посещение РФ: или на 20, или на 50 лет.

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О самом запрете отказники узнают не сразу и отметок в паспорте им не оставляют. Лишь через несколько месяцев сведения о запрете можно получить из баз данных белорусского МВД или через запрос ФСБ.

Запрет на въезд в Россию также де-факто распространяется на Беларусь, поскольку МВД этой страны синхронизирует свои базы с базами российской ФСБ.

Визовый эксперт подтвердил The Moscow Times проблемы на границе у украинцев.

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Российское правительство резко ограничило гражданам Украины возможность въезда из третьих стран в середине 2023 года. Теперь они могут пересекать российскую границу только через аэропорт "Шереметьево" и автомобильный пункт пропуска "Лудонка" на границе с Латвией в Псковской области.

Росcияграница
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