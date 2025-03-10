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Посланник Трампа стверджує, що Зеленський перепросив за сварку в Білому домі

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцПонеділок, 10 березня 2025, 20:26
Посланник Трампа стверджує, що Зеленський перепросив за сварку в Білому домі
Розмова Зеленського і Трампа в Овальному кабінеті. Ілюстративне фото: Getty Images

Спецпосланник президента США Стів Віткофф стверджує, що після напруженої розмови в Білому домі президент України Володимир Зеленський нібито попросив вибачення у Дональда Трампа.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Fox News

Деталі: Як стверджує Віткофф – Зеленський "надіслав листа президентові".

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"Він попросив вибачення за весь той інцидент, який стався в Овальному кабінеті. Я вважаю, що це був важливий крок", – сказав він.

Варто зазначити, що зі слів Віткоффа незрозуміло, чи говорить він про публічне звернення Зеленського, чи про приватне.

У контексті публічного звернення варто нагадати, що після суперечки у Білому домі Зеленський у Х (Twitter) опублікував допис, де він заявив, що Україна готова "швидко працювати" "під сильним лідерством" Трампа, щоб закінчити війну.

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Він також писав, що зустріч у Білому домі 28 лютого "пройшла не так, як передбачалося" та запропонував "зробити все правильно". Після того Трамп дякував Зеленському за цей лист.

Після цього Трамп заявив, що отримав від Зеленського лист, в якому президент України висловив готовність сісти за стіл переговорів. 

А посол України у США Оксана Маркарова, своєю чергою, після цього заявила, що Трамп у зверненні до нації назвав допис Зеленського листом.

Як відомо, державний секретар США Марко Рубіо прилетів до Джидди 10 березня для участі у двосторонніх переговорах з українськими посадовцями, які очолить Андрій Єрмак. Очікується, що до Рубіо приєднаються радник з національної безпеки Майк Волц і Віткофф.

Віткофф вже заявив, що США очікують на значний прогрес на переговорах з Україною цього тижня.

Читайте також: Сварка найвищого рівня. Чому зірвана зустріч Зеленського й Трампа ще не стала катастрофою.

ТрампЗеленський
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