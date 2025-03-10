Посланник Трампа утверждает, что Зеленский извинился за ссору в Белом доме

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф утверждает, что после напряженного разговора в Белом доме президент Украины Владимир Зеленский якобы попросил прощения у Дональда Трампа.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Fox News

Детали: "Он извинился за весь тот инцидент, который произошел в Овальном кабинете. Я считаю, что это был важный шаг", - сказал он.

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Стоит отметить, что из слов Виткоффа непонятно, говорит ли он о публичном обращении Зеленского или о частном.

В контексте публичного обращения стоит напомнить, что после спора в Белом доме Зеленский в Х (Twitter) опубликовал сообщение, где он заявил, что Украина готова "быстро работать" "под сильным лидерством" Трампа, чтобы закончить войну.

Он также писал, что встреча в Белом доме 28 февраля "прошла не так, как предполагалось" и предложил "сделать все правильно". После того Трамп благодарил Зеленского за это письмо.

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После этого Трамп заявил, что получил от Зеленского письмо, в котором президент Украины выразил готовность сесть за стол переговоров.

А посол Украины в США Оксана Маркарова, в свою очередь, после этого заявила, что Трамп в обращении к нации назвал сообщение Зеленского письмом.

Как известно, государственный секретарь США Марко Рубио прилетел в Джидду 10 марта для участия в двусторонних переговорах с украинскими чиновниками, которые возглавит Андрей Ермак. Ожидается, что к Рубио присоединятся советник по национальной безопасности Майк Волц и Уиткофф.

Уиткофф уже заявил, что США ожидают значительного прогресса на переговорах с Украиной на этой неделе.

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