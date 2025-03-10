Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Скин для карты от "Украинской правды" теперь в Monobank

Посланник Трампа утверждает, что Зеленский извинился за ссору в Белом доме

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцПонедельник, 10 марта 2025, 20:26
Посланник Трампа утверждает, что Зеленский извинился за ссору в Белом доме
Разговор Зеленского и Трампа в Овальном кабинете. Иллюстративное фото: Getty Images

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф утверждает, что после напряженного разговора в Белом доме президент Украины Владимир Зеленский якобы попросил прощения у Дональда Трампа.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Fox News

Детали: "Он извинился за весь тот инцидент, который произошел в Овальном кабинете. Я считаю, что это был важный шаг", - сказал он.

Реклама:

Стоит отметить, что из слов Виткоффа непонятно, говорит ли он о публичном обращении Зеленского или о частном.

В контексте публичного обращения стоит напомнить, что после спора в Белом доме Зеленский в Х (Twitter) опубликовал сообщение, где он заявил, что Украина готова "быстро работать" "под сильным лидерством" Трампа, чтобы закончить войну.

Он также писал, что встреча в Белом доме 28 февраля "прошла не так, как предполагалось" и предложил "сделать все правильно". После того Трамп благодарил Зеленского за это письмо.

РЕКЛАМА:

После этого Трамп заявил, что получил от Зеленского письмо, в котором президент Украины выразил готовность сесть за стол переговоров.

А посол Украины в США Оксана Маркарова, в свою очередь, после этого заявила, что Трамп в обращении к нации назвал сообщение Зеленского письмом.

Как известно, государственный секретарь США Марко Рубио прилетел в Джидду 10 марта для участия в двусторонних переговорах с украинскими чиновниками, которые возглавит Андрей Ермак. Ожидается, что к Рубио присоединятся советник по национальной безопасности Майк Волц и Уиткофф.

Уиткофф уже заявил, что США ожидают значительного прогресса на переговорах с Украиной на этой неделе.

Читайте также: Ссора самого высокого уровня. Почему сорванная встреча Зеленского и Трампа еще не стала катастрофой.

ТрампЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Сырский: Силы обороны будут держать оборону на Курщине. В случае угрозы – осуществляют маневры
Польские "правые" пытались запретить въезд в ЕС редактору "Исторической правды"
фотоВ Киеве задержали водителя Mercedes, который убегал от полиции: ранее его 12 раз штрафовали
Суд арестовал одиозного соратника Сальдо по новому подозрению от СБУ
Фигурант дела о земельных махинациях Комарницкий выехал за границу
видео, фотоВзрывы в Ивано-Франковске: правоохранители выяснили, что россияне взорвали завербованных подростков
Все новости...
Трамп
У Трампа ожидают "значительного прогресса" на переговорах с Украиной в Джидде
СМИ: Трамп может посетить Китай в апреле
Последние новости
23:50
В двух регионах России сообщили об атаке беспилотников и пожарах на промышленных объектах
23:30
Искусство быть больным. Что нужно знать о синдроме Мюнхгаузена и его симптомах
23:28
Мэр Венеции вручил благодарность украинскому военному, который спас тяжелораненного парня
23:14
Как Украина продвигает свои интересы на Ближнем Востоке. Репортаж из Катара
23:01
Эрдоган призвал Россию "конструктивно ответить" на предложение перемирия от США
22:53
Дочерняя компания Raiffeisen Bank продолжает инвестировать в подсанкционные российские компании
22:39
Генштаб назвал напряженной ситуацию на Курском и Покровском направлениях
22:28
Фицо заявил что поддерживает "все мирные планы" для Украины
22:21
Журналистка Виктория Рощина стала лауреаткой чешской правозащитной премии
22:19
В Белом доме отказались говорить о реакции в случае нарушения Россией перемирия
Все новости...
Реклама:
Реклама: