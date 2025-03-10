Міноборони Сирії оголосило про завершення військової операції проти прихильників Асада

представники сил безпеки нового керівництва Сирії в місті Латакія на заході країни 9 березня 2025 року, фото AFP via Getty Images

Міністерство оборони Сирії 10 березня оголосило про завершення військової операції проти залишків поваленого режиму на сирійському узбережжі й повернення до нормального життя.

Джерело: інформагентство SANA з посиланням на речника Міністерства оборони Сирії, полковника Хасана Абдул Гані

Пряма мова: "Виконуючи обіцянку, яку ми дали нашому гідному народу з початком другої фази операцій, ми оголошуємо про успіх наших сил, завдяки Аллаху і рішучості наших людей, у досягненні всіх визначених цілей цієї фази".

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Деталі: Він додав, що збройним силам вдалося нейтралізувати осередки безпеки і залишки колишнього режиму в місті Аль-Мухтарія, місті Аль-Мазайраа, районі Аз-Зобар та інших населених пунктах в провінції Латтакія, а також в містах Далія, Таніта і Кадмус в провінції Тартус, що дозволило запобігти загрозам і убезпечити територію.

Полковник зазначив, що "державні установи здатні відновити свою роботу і надавати основні послуги громадянам, і ми готуємося до повернення нормального життя і працюємо над зміцненням безпеки і стабільності".

Що передувало:

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За два дні сутичок між представниками нової влади Сирії та прихильниками експрезидента Башара Асада в прибережному регіоні країни загинули понад 1000 осіб, з яких 745 цивільних.