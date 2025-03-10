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Минобороны Сирии объявило о завершении военной операции против сторонников Асада

Татьяна ОлейникПонедельник, 10 марта 2025, 20:59
Минобороны Сирии объявило о завершении военной операции против сторонников Асада
представители сил безопасности нового руководства Сирии в городе Латакия на западе страны 9 марта 2025 года, фото AFP via Getty Images

Министерство обороны Сирии 10 марта объявило о завершении военной операции против остатков свергнутого режима на сирийском побережье и возвращении к нормальной жизни.

Источник: информагентство SANA со ссылкой на представителя Министерства обороны Сирии, полковника Хасана Абдул Гани

Прямая речь: "Выполняя обещание, которое мы дали нашему достойному народу с началом второй фазы операций, мы объявляем об успехе наших сил, благодаря Аллаху и решимости наших людей, в достижении всех определенных целей этой фазы".

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Детали: Он добавил, что вооружённым силам удалось нейтрализовать очаги безопасности и остатки бывшего режима в городе Аль-Мухтария, городе Аль-Мазайраа, районе Аз-Зобар и других населённых пунктах в провинции Латтакия, а также в городах Далия, Танита и Кадмус в провинции Тартус, что позволило предотвратить угрозы и обезопасить территорию.

Полковник отметил, что "государственные учреждения способны возобновить свою работу и предоставлять основные услуги гражданам, и мы готовимся к возвращению нормальной жизни и работаем над укреплением безопасности и стабильности".

Что предшествовало:

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За два дня столкновений между представителями новой власти Сирии и сторонниками экс-президента Башара Асада в прибрежном регионе страны погибли более 1000 человек, из которых 745 гражданских.

Сирия
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