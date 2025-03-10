Перед переговорами у Джидді Британія обговорила мирний процес з США та Україною

Міністр закордонних справ Британії Девід Леммі напередодні переговорів у Саудівській Аравії обговорив мирний процес з представниками України та США – Андрієм Сибігою та Марком Рубіо.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на X (Twitter)

Деталі: 10 березня Леммі розповів, що поспілкувався спершу з Рубіо, а потім із Сибігою щодо того, як "ми продовжуємо просувати мирний процес напередодні переговорів у Саудівській Аравії".

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А Сибіга, своєю чергою, розповів, що під час розмови вони "обговорили шляхи до миру та довгострокової безпеки України".

"У рамках нашого регулярного діалогу я мав телефонний дзвінок з Девідом Леммі. Я подякував Великій Британії та особисто Девіду за підтримку. Напередодні зустрічі в Джидді я наголошував, що Україна, як ніхто, прагне завершення війни", – додав він.

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