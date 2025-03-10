Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
СКІН ДЛЯ КАРТОК ВІД "УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВДИ" ТЕПЕР В MONOBANK

Перед переговорами у Джидді Британія обговорила мирний процес з США та Україною

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцПонеділок, 10 березня 2025, 21:00
Перед переговорами у Джидді Британія обговорила мирний процес з США та Україною
Леммі та Сибіга. Ілюстративне фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Британії Девід Леммі напередодні переговорів у Саудівській Аравії обговорив мирний процес з представниками України та США – Андрієм Сибігою та Марком Рубіо.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на X (Twitter)

Деталі: 10 березня Леммі розповів, що поспілкувався спершу з Рубіо, а потім із Сибігою щодо того, як "ми продовжуємо просувати мирний процес напередодні переговорів у Саудівській Аравії".

Реклама:

А Сибіга, своєю чергою, розповів, що під час розмови вони "обговорили шляхи до миру та довгострокової безпеки України".

"У рамках нашого регулярного діалогу я мав телефонний дзвінок з Девідом Леммі. Я подякував Великій Британії та особисто Девіду за підтримку. Напередодні зустрічі в Джидді я наголошував, що Україна, як ніхто, прагне завершення війни", – додав він.

Нагадаємо:

РЕКЛАМА:
  • 11 березня в саудівському місті Джидда мають відбутись переговори між представниками України та США – перші після перепалки між президентами обох країн у Білому домі.
  • Раніше посланник Трампа Стів Віткофф заявив, що США очікують на значний прогрес на переговорах з Україною цього тижня.
  • А Рубіо висловив сподівання, що під час переговорів у Саудівській Аравії може бути вирішене питання призупинення Вашингтоном військової допомоги Україні.
  • Таке ж сподівання висловлював й американський президент Дональд Трамп, який також заявив, що у Росії "немає карт" на переговорах щодо України, хоча ще минулого тижня, за його версією, вони були.

Велика БританіяУкраїнаСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Експрезидента Грузії Саакашвілі засудили до 9 років ув'язнення
Росія відреагувала на перемовини Україна-США в Джидді: Головні новини будуть з Москви
оновлено, фото Ракетний удар по Кривому Рогу: загинула жінка, 9 поранених, пошкоджено інфраструктуру
Трамп не буде вводити 50% мита на сталь і алюміній з Канади – ЗМІ
Трамп заявив, що Зеленського знову чекають у Білому домі
оновленоПоблизу залізничного вокзалу в Івано-Франківську пролунали вибухи, є загибла й поранені
Усі новини...
Велика Британія
Прем'єр Британії ще раз збере світових лідерів – говорити про Україну
Розвідка Британії розповіла про контратаки українських сил під Покровськом і тиск РФ на Курщині
Британія проконсультувала команду Зеленського перед переговорами зі США, щоб уникнути нової сварки – ЗМІ
Останні новини
10:06
Чи дійсно 10% чоловіків виховують нерідних дітей: відповідь на міф про "хитрих жінок і обдурених чоловіків"
10:03
Глава розвідки США: Пауза в обміні розвідданими з Україною скасована
09:59
Стармер назвав "визначним проривом" перемовини Україна-США у Джидді
09:58
Трамп заявив, що назве напади на локації Tesla внутрішнім тероризмом
09:49
В Гренландії підбили підсумки виборів, які проходили на тлі зазіхань Трампа
09:43
фотоУ МЗС розповіли, як проходили переговори між Україною та США у Джидді
09:42
Росія вдарила трьома балістичними "Іскандерами" і 133-ма дронами: ППО знищила 98 БпЛА
09:30
ЄС відповідає Трампу: введе мита на товари з США на 28 мільярдів доларів
09:28
фото Росіяни повторно вдарили по Кривому Рогу, коли рятувальники ліквідовували наслідки першої атаки
09:27
Експрезидента Грузії Саакашвілі засудили до 9 років ув'язнення
Усі новини...
Реклама:
Реклама: