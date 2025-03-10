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Перед переговорами в Джидде Британия обсудила мирный процесс с США и Украиной

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцПонедельник, 10 марта 2025, 21:00
Перед переговорами в Джидде Британия обсудила мирный процесс с США и Украиной
Lemmy and Sibyl. Illustrative photo: Getty Images

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми накануне переговоров в Саудовской Аравии обсудил мирный процесс с представителями Украины и США – Андреем Сибигой и Марком Рубио.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на X (Twitter)

Детали: 10 марта Лемми рассказал, что пообщался сначала с Рубио, а затем с Сибигой о том, как "мы продолжаем продвигать мирный процесс накануне переговоров в Саудовской Аравии".

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А Сибига, в свою очередь, рассказал, что во время разговора они "обсудили пути к миру и долгосрочной безопасности Украины".

"В рамках нашего регулярного диалога я имел телефонный звонок с Дэвидом Лемми. Я поблагодарил Великобританию и лично Дэвида за поддержку. Накануне встречи в Джидде я подчеркивал, что Украина, как никто, стремится к завершению войны", – добавил он.

Напомним:

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  • 11 марта в саудовском городе Джидда должны состояться переговоры между представителями Украины и США – первые после перепалки между президентами обеих стран в Белом доме.
  • Ранее посланник Трампа Стив Уиткофф заявил, что США ожидают значительного прогресса на переговорах с Украиной на этой неделе.
  • А Рубио выразил надежду, что во время переговоров в Саудовской Аравии может быть решен вопрос приостановления Вашингтоном военной помощи Украине.
  • Такую же надежду высказывал и американский президент Дональд Трамп, который также заявил, что у России "нет карт" на переговорах по Украине, хотя еще на прошлой неделе, по его версии, они были.

ВеликобританияУкраинаСША
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