Перед переговорами в Джидде Британия обсудила мирный процесс с США и Украиной

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми накануне переговоров в Саудовской Аравии обсудил мирный процесс с представителями Украины и США – Андреем Сибигой и Марком Рубио.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на X (Twitter)

Детали: 10 марта Лемми рассказал, что пообщался сначала с Рубио, а затем с Сибигой о том, как "мы продолжаем продвигать мирный процесс накануне переговоров в Саудовской Аравии".

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А Сибига, в свою очередь, рассказал, что во время разговора они "обсудили пути к миру и долгосрочной безопасности Украины".

"В рамках нашего регулярного диалога я имел телефонный звонок с Дэвидом Лемми. Я поблагодарил Великобританию и лично Дэвида за поддержку. Накануне встречи в Джидде я подчеркивал, что Украина, как никто, стремится к завершению войны", – добавил он.

Напомним:

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