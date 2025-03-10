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Маск "не впевнений", але підозрює, що кібератака на соцмережу Х відбувалася з українських IP-адрес

Тетяна Олійник, Іван Д'яконовПонеділок, 10 березня 2025, 23:31
Маск не впевнений, але підозрює, що кібератака на соцмережу Х відбувалася з українських IP-адрес
Фото - Getty Images

Американський мільярдер Ілон Маск підозрює, що кібератака на його соціальну мережу X відбувалася з IP-адрес, "які походять з України".

Джерело: Маск сказав в інтерв’ю на Fox Business

Деталі: За словами Маска, компанія поки "не впевнена, що саме сталося", однак підозрює, що "масована кібератака" відбулася з IP-адрес, "які походять з України".

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При цьому, за даними дослідників загроз з Check Point Research, відповідальність за атаку взяла на себе пропалестинська група хакерів Dark Storm Team, пише Newsweek.

За останній місяць Dark Storm Team успішно атакувала об'єкти критичної інфраструктури, включаючи міжнародний аеропорт Лос-Анджелеса, порт Хайфи в Ізраїлі та Міністерство оборони ОАЕ.

Що передувало:

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  • Раніше 10 березня Маск написав, що на соцмережу Х триває масштабна кібератака.
  • Він заявив, що "ймовірно, у цьому бере участь велика координована група або якась країна".

МаскСШАсоцмережі
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