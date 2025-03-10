Маск "не уверен", но подозревает, что кибератака на соцсеть Х происходила с украинских IP-адресов
Понедельник, 10 марта 2025, 23:31
Американский миллиардер Илон Маск подозревает, что кибератака на его социальную сеть X происходила с IP-адресов, "которые походят из Украины".
Источник: Маск сказал в интервью на Fox Business
Детали: По словам Маска, компания еще "не уверена, что именно произошло", однако подозревает, что "массированная кибератака" произошла с IP-адресов, "которые походят из Украины".
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При этом, по данным исследователей угроз из Check Point Research, ответственность за атаку взяла на себя пропалестинская группа хакеров Dark Storm Team, пишет Newsweek.
За последний месяц Dark Storm Team успешно атаковала объекты критической инфраструктуры, включая международный аэропорт Лос-Анджелеса, порт Хайфы в Израиле и Министерство обороны ОАЭ.
Что предшествовало:
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- Ранее 10 марта Маск написал, что на соцсеть Х продолжается масштабная кибератака.
- Он заявил, что "вероятно, в этом участвует большая координированная группа или какая-то страна".