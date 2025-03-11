ЄС надав тимчасовий захист 4,3 млн українцям: більшість перебуває в Німеччині та Польщі

Станом на 31 січня 2025 року в країнах Європейського Союзу тимчасовий захист мали майже 4,3 мільйона українців, які були змушені залишити Україну через повномасштабне вторгнення Росії. Найбільше біженців прийняли Німеччина, Польща та Чехія.

Джерело: Eurostat

Деталі: За даними Eurostat, три країни ЄС прийняли майже 60% всіх українських біженців: Німеччина – 1 170 250 осіб (27,3% від загальної кількості), Польща – 993 015 осіб (23,2%), Чехія – 394 985 осіб (9,2%).

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Загальна кількість людей під тимчасовим захистом у ЄС у січні 2025 року зросла на 25 530 осіб (+0,6%) у порівнянні з кінцем грудня 2024 року. Найбільший приріст зафіксовано в Німеччині (+8 800; +0,8%), Чехії (+6 360; +1,6%) та Іспанії (+3 050; +1,3%).

Фото: Eurostat

Водночас у деяких країнах кількість біженців скоротилася. Найбільший відтік зафіксовано у Данії (-2 245; -6,1%), Франції (-660; -1,1%) та Австрії (-420; -0,5%).

"Громадяни України становлять понад 98,4% усіх прохачів тимчасового захисту в ЄС. Дорослі жінки складають майже половину (44,8%), діти – майже третину (31,8%), тоді як дорослі чоловіки – менше чверті (23,4%)", – зазначає Eurostat.

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Порівняно з населенням кожної країни ЄС, найвищий показник біженців на тисячу жителів спостерігався в Чехії (36,2), Польщі (27,1) та Естонії (26,0), тоді як середній показник на рівні ЄС становив 9,5 на тисячу осіб.