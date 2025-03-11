ЕС предоставил временную защиту 4,3 млн украинцам: большинство находится в Германии и Польше

По состоянию на 31 января 2025 года в странах Европейского Союза временную защиту имели почти 4,3 миллиона украинцев, которые были вынуждены покинуть Украину из-за полномасштабного вторжения России. Больше всего беженцев приняли Германия, Польша и Чехия.

Источник: Eurostat

Детали: По данным Eurostat, три страны ЕС приняли почти 60% всех украинских беженцев: Германия – 1 170 250 человек (27,3% от общего количества), Польша – 993 015 человек (23,2%), Чехия – 394 985 человек (9,2%).

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Общее количество людей под временной защитой в ЕС в январе 2025 года выросло на 25 530 человек (+0,6%) по сравнению с концом декабря 2024 года. Наибольший прирост зафиксирован в Германии (+8 800; +0,8%), Чехии (+6 360; +1,6%) и Испании (+3 050; +1,3%).

Фото: Eurostat

В то же время в некоторых странах количество беженцев сократилось. Наибольший отток зафиксирован в Дании (-2 245; -6,1%), Франции (-660; -1,1%) и Австрии (-420; -0,5%).

"Граждане Украины составляют более 98,4% всех просителей временной защиты в ЕС. Взрослые женщины составляют почти половину (44,8%), дети – почти треть (31,8%), тогда как взрослые мужчины – менее четверти (23,4%)", – отмечает Eurostat.

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По сравнению с населением каждой страны ЕС, самый высокий показатель беженцев на тысячу жителей наблюдался в Чехии (36,2), Польше (27,1) и Эстонии (26,0), тогда как средний показатель на уровне ЕС составил 9,5 на тысячу человек.