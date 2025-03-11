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Російські війська готуються до наступу на Суджу найближчими днями – ISW

Іван Д'яконовВівторок, 11 березня 2025, 05:33
Російські війська готуються до наступу на Суджу найближчими днями – ISW
Збройні сили України. Ілюстративне фото: Getty Images

Російські війська закріплюють свої позиції в Курській області та готуються до наступу на Суджу найближчими днями. 

Джерело: ISW

Деталі: У своєму звіті аналітики Інституту вивчення війни повідомляють, що згідно з геолокаційними кадрами від 10 березня, російські підрозділи просунулися в центральну частину Мартинівки, на північний схід від Суджі, і ймовірно готуються до наступу.

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У наступі на Суджу активно беруть участь підрозділи 44-го армійського корпусу та 1434-го полку "Ахмат-Чечня". 

Російські "воєнкори" стверджують, що війська РФ захопили кілька населених пунктів на схід та північ від Суджі, зокрема Агроном, Колмаков, Михайлівку, Богданівку, Мирний і Козачу Локню, хоча ISW не знайшов підтверджень цим заявам.

"Воєнкори" також повідомляють, що російська армія атакує околиці Суджі, зокрема Івашківське, Дмитрюкове, Мелове та Гуєве, за підтримки підрозділів морської піхоти та до двох батальйонів північнокорейських сил.

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Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський заявив, що Україна активно посилює угруповання в Курській та Сумській областях додатковими підрозділами безпілотних систем та засобами радіоелектронної боротьби. 

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що українські війська відбивають російські атаки в напрямку Новенького та Журавки (обидва на північний схід від міста Суми) і зазначив, що російські війська намагаються перерізати основну наземну лінію забезпечення вздовж автодороги Н-07 Суми-Суджа.

За словами Демченка, наразі російські війська не мають достатньо ресурсів для проведення великих операцій на півночі України.

Ключові висновки ISW за 10 березня:

  • Росія продовжує публічно заявляти, що прагне миру, але не робить жодних поступок, на відміну від України.
  • Російські посадовці продовжують використовувати заяви та дії адміністрації Трампа для того, щоб розділити Сполучені Штати та Європу.
  • Російські війська зміцнюють свої позиції в Курській області і, ймовірно, готуються до наступу на Суджу найближчими днями.
  • Україна продовжує нарощувати внутрішнє виробництво безпілотників і систем протиповітряної оборони для підтримки своїх військових зусиль.
  • Українські війська просунулися в районі Торецька і Покровська, а російські війська просунулися в Курській області, а також поблизу Торецька і Покровська.
  • 10 березня правитель Росії Володимир Путін затвердив перелік доручень російському уряду та Фонду "Захисники Вітчизни", спрямованих на збільшення соціальних виплат російським ветеранам, що, ймовірно, ще більше обтяжить російський бюджет та економіку.

ISWКурська область Сумська областьвійна
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