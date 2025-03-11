Российские войска готовятся к наступлению на Суджу в ближайшие дни – ISW

Российские войска закрепляют свои позиции в Курской области и готовятся к наступлению на Суджу в ближайшие дни.

Источник: ISW

Детали: В своем отчете аналитики Института изучения войны сообщают, что согласно геолокационным кадрам от 10 марта, российские подразделения продвинулись в центральную часть Мартыновки, к северо-востоку от Суджи, и вероятно готовятся к наступлению.

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В наступлении на Суджу активно участвуют подразделения 44-го армейского корпуса и 1434-го полка "Ахмат-Чечня".

Российские "военкоры" утверждают, что войска РФ захватили несколько населенных пунктов к востоку и северу от Суджи, в частности Агроном, Колмаков, Михайловку, Богдановку, Мирный и Казачью Локню, хотя ISW не нашел подтверждений этим заявлениям.

Российские "военкоры" также сообщают, что российская армия атакует окрестности Суджи, в частности Ивашковское, Дмитрюково, Меловое и Гуево, при поддержке подразделений морской пехоты и до двух батальонов северокорейских сил.

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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский заявил, что Украина активно усиливает группировку в Курской и Сумской областях дополнительными подразделениями беспилотных систем и средствами радиоэлектронной борьбы.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что украинские войска отражают российские атаки в направлении Новенького и Журавки (оба к северо-востоку от города Сумы) и отметил, что российские войска пытаются перерезать основную наземную линию обеспечения вдоль автодороги Н-07 Сумы-Суджа.

По словам Демченко, сейчас российские войска не имеют достаточно ресурсов для проведения крупных операций на севере Украины.

Ключевые выводы ISW за 10 марта: