У війні проти України РФ втратила ще 1300 військових – Генштаб
Вівторок, 11 березня 2025, 07:04
За минулу добу російська армія втратила 1 300 солдатів, 11 танків і 75 артилерійських систем.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 11.03.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 887 620 (+1300) осіб;
- танків – 10 303 (+11) од;
- бойових броньованих машин – 21 423 (+23) од;
- артилерійських систем – 24 346 (+75) од;
- РСЗВ – 1 313 (+2) од;
- засоби ППО ‒ 1 103 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 28 801 (+198) од;
- крилаті ракети ‒ 3 121 (+1) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 40 205 (+134) од;
- спеціальна техніка ‒ 3 775 (+2) од.
Дані уточнюються.