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У війні проти України РФ втратила ще 1300 військових – Генштаб

Іван Д'яконовВівторок, 11 березня 2025, 07:04
У війні проти України РФ втратила ще 1300 військових – Генштаб
Фото: Getty Images

За минулу добу російська армія втратила 1 300 солдатів, 11 танків і 75 артилерійських систем.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 11.03.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 887 620 (+1300) осіб;
  • танків – 10 303 (+11) од;
  • бойових броньованих машин – 21 423 (+23) од;
  • артилерійських систем – 24 346 (+75) од;
  • РСЗВ – 1 313 (+2) од;
  • засоби ППО ‒ 1 103 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 28 801 (+198) од;
  • крилаті ракети ‒ 3 121 (+1) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 40 205 (+134) од;
  • спеціальна техніка ‒ 3 775 (+2) од.

Дані уточнюються.

втрати у війніГенштаб
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