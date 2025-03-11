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За сутки Силы обороны Украины обезвредили 1300 оккупантов – Генштаб

Иван ДьяконовВторник, 11 марта 2025, 07:04
За сутки Силы обороны Украины обезвредили 1300 оккупантов – Генштаб
Фото: Getty Images

За минувшие сутки российская армия потеряла 1 300 солдат, 11 танков и 75 артиллерийских систем.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 11.03.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 887 620 (+1300) человек;
  • танков – 10 303 (+11) ед;
  • боевых бронированных машин – 21 423 (+23) ед;
  • артиллерийских систем – 24 346 (+75) ед;
  • РСЗО – 1 313 (+2) ед;
  • средства ПВО ‒ 1 103 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 28 801 (+198) ед;
  • крылатые ракеты – 3 121 (+1) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 40 205 (+134) ед;
  • специальная техника – 3 775 (+2) ед.

Данные уточняются.

потери в войнеГенштаб
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