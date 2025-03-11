За сутки Силы обороны Украины обезвредили 1300 оккупантов – Генштаб
Вторник, 11 марта 2025, 07:04
За минувшие сутки российская армия потеряла 1 300 солдат, 11 танков и 75 артиллерийских систем.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 11.03.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 887 620 (+1300) человек;
- танков – 10 303 (+11) ед;
- боевых бронированных машин – 21 423 (+23) ед;
- артиллерийских систем – 24 346 (+75) ед;
- РСЗО – 1 313 (+2) ед;
- средства ПВО ‒ 1 103 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 28 801 (+198) ед;
- крылатые ракеты – 3 121 (+1) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 40 205 (+134) ед;
- специальная техника – 3 775 (+2) ед.
Данные уточняются.