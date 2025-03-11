У Росії заявили про наймасованішу атаку дронів на Москву: нібито збили 74 БПЛА

Російські чиновники заявили, що вночі 11 березня столицю РФ Москву атакували десятки безпілотників, станом на ранок нібито вже збили 69 дронів; у місті не працюють аеропорти, є пошкодження і нібито загиблий.

Джерело: мер Москви Сергій Собянін, губернатор Московської області РФ Андрій Воробйов та російське пропагандистське видання РИА Новости в Telegram

Деталі: Про перші атаки Собянін повідомив після 3 ночі. За його словами, до 6 ранку, сили ППО нібито збили вже майже 7 десятків дронів.

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Пряма мова мера Москви: "Силами ППО Міноборони наразі збито 69 ворожих безпілотників, що летіли на Москву. Відповідні служби працюють на місці".

Пряма мова Воробйова: "Сьогодні о 4-й годині ранку почалася масова атака безпілотників на Москву і Московську область. На цю хвилину відомо про одного загиблого і трьох поранених у Ленінському міському окрузі (м. Відноє) і Домодєдово (с. Ям).

Також уламки безпілотників впали на багатоквартирний будинок у Раменському, де пошкоджено щонайменше 7 квартир з 19 по 22 поверх будинку на Північному шосе".

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Деталі: За його словами, виклики щодо БПЛА надходили "з Коломни, Зарайська, Срібних Ставків, Серпухова, Раменського, Воскресенська, Луховиць, Бронниць, Домодєдово, Ленінського, Подольська, Електросталі та Котельників".

Фото з Telegram Воробйова

За даними РИА Новости, після падіння уламків БПЛА зупинили рух поїздів через залізничну станцію Домодєдово. Крім того, сталося загоряння на парковці промислової компанії "Міраторг".

Фото з Telegram Воробйова

В аеропортах "Жуковський", "Шереметьєво", "Внуково" і "Домодєдово" ввели обмеження на виліт і приліт літаків. Також повітряні судна деякий час не приймали в Нижньому Новгороді та в Ярославлі.

Уночі небезпеку атаки БПЛА оголошували також у Самарській області та в Татарстані, дрони нібито збивали над Володимирською, Тульською, Калузькою та Рязанською областями РФ.

Доповнено: Пізніше Собянін заявив, що це була наймасштабніша атака на Москву.

"Відбито наймасованішу атаку ворожих БПЛА на Москву. На підльоті до Москви збито 74 БПЛА, на різних рубежах загалом сотні бойових безпілотників", – написав мер російської столиці.