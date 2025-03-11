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В России заявили о самой массированной атаке дронов на Москву: якобы сбили 74 БПЛА

Ирина БалачукВторник, 11 марта 2025, 07:24
В России заявили о самой массированной атаке дронов на Москву: якобы сбили 74 БПЛА
ФОТО ИЗ TELEGRAM ВОРОБЬЕВА

Российские чиновники заявили, что ночью 11 марта столицу РФ Москву атаковали десятки беспилотников, по состоянию на утро якобы уже сбили 69 дронов; в городе не работают аэропорты, есть повреждения и якобы погибший.

Источник: мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области РФ Андрей Воробьев и российское пропагандистке издание РИА Новости в Telegram

Детали: О первых атаках Собянин сообщил после 3 ночи. По его словам, до 6 утра, силы ПВО якобы сбили уже почти 7 десятков дронов.

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Прямая речь мэра Москвы: "Силами ПВО Минобороны на данный момент сбито 69 вражеских беспилотников, летевших на Москву. Соответствующие службы работают на месте".

Прямая речь Воробьева: "Сегодня в 4 часа утра началась массовая атака беспилотников на Москву и Московскую область. На данную минуту известно об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе (г. Видное) и Домодедово (с. Ям).

Также обломки беспилотников упали на многоквартирный дом в Раменском, где повреждены как минимум 7 квартир с 19 по 22 этаж дома на Северном шоссе".

Детали: По его словам, вызовы относительно БПЛА поступали "из Коломны, Зарайска, Серебряных Прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедово, Ленинского, Подольска, Электростали и Котельников". 

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ФОТО ИЗ TELEGRAM ВОРОБЬЕВА

По данным РИА Новости, после падения обломков БПЛА остановлено движение поездов через ж/д станцию Домодедово. Кроме того, произошло возгорание на парковке промышленной компании "Мираторг".

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM ВОРОБЬЕВА

В аэропортах "Жуковский", "Шереметьево", "Внуково" и "Домодедово" ввели ограничения на вылет и прилет самолетов. Также воздушные судна некоторое время не принимали в Нижнем Новгороде и в Ярославле.

Ночью опасность атаки БПЛА объявляли также в Самарской области и в Татарстане, дроны якобы сбивали над Владимирской, Тульской, Калужской и Рязанской областями РФ.

Дополнено: Позже Собянин заявил, что это была самая масштабная атака на Москву.

"Отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву. На подлете к Москве сбиты 74 БПЛА, на разных рубежах в целом сотни боевых беспилотников", – написал мэр российской столицы.

Росcиябеспилотники
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