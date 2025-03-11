У Херсоні росіяни дроном атакували велосипедиста: поранено чоловіка
Вівторок, 11 березня 2025, 07:28
У Херсоні російські військові з дрона атакували цивільного велосипедиста. Чоловік отримав тяжкі поранення та перебуває у лікарні.
Джерело: очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко
Деталі: За словами голови МВА, інцидент стався у Дніпровському районі Херсона.
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Пряма мова: "40-річного чоловіка доправлено до лікарні з контузією, мінно-вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами, уламковими пораненнями".
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