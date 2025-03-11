В Херсоне россияне дроном атаковали велосипедиста: ранен мужчина

В Херсоне российские военные с дрона атаковали гражданского велосипедиста. Мужчина получил тяжелые ранения и находится в больнице.

Источник: глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко

Детали: По словам главы МВА, инцидент произошел в Днепровском районе Херсона.

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Прямая речь: "40-летний мужчина доставлен в больницу с контузией, минно-взрывной и закрытой черепно-мозговой травмами, осколочными ранениями".

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