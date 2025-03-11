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ППО збила Іскандер-М та 79 БПЛА – Повітряні сили

Ірина БалачукВівторок, 11 березня 2025, 08:12
ППО збила Іскандер-М та 79 БПЛА – Повітряні сили
Збитий "Шахед". Фото ілюстративне з Telegram ДПСУ

Від вечора 10 березня росіяни атакували Україну балістичною ракетою Іскандер-М та 126-ма ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів; ракету і 79 дронів вдалося збити.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно ПС: "Станом на 8:00 підтверджено збиття балістичної ракети Іскандер-М та 79-ти ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях.

35 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків)".

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Деталі: Повідомляється, що внаслідок російської атаки постраждали Донеччина, Одещина, Харківщина, Сумщина та Київщина.

Окупанти запустили ракету з району російського міста Таганрог, а дрони з районів російських міст Орел, Шаталово, Міллерово, Курськ, Брянськ та Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Повітряні сили ЗСУракетний ударбезпілотникиППО
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