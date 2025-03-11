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ПВО сбила Искандер-М и 79 БПЛА – Воздушные силы

Ирина БалачукВторник, 11 марта 2025, 08:12
ПВО сбила Искандер-М и 79 БПЛА – Воздушные силы
Сбитый "Шахед". Фото иллюстративное из Telegram ГПСУ

С вечера 10 марта россияне атаковали Украину баллистической ракетой Искандер-М и 126-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов; ракету и 79 дронов удалось сбить.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 8:00 подтверждено сбитие баллистической ракеты Искандер-М и 79-ти ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Херсонской областях.

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35 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий)".

Детали: Сообщается, что в результате российской атаки пострадали Донецкая, Одесская, Харьковская, Сумская и Киевская области.

Оккупанты запустили ракету из района российского города Таганрог, а дроны из районов российских городов Орел, Шаталово, Миллерово, Курск, Брянск и Приморско-Ахтарск.

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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Воздушные силы ВСУракетный ударбеспилотникиПВО
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