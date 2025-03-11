На фронті за добу відбулося 140 бойових зіткнень – Генштаб

Найактивніше росіяни атакували Покровський, Торецький, Лиманський та Новопавлівський напрямки.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: Противник завдав (за минулу добу – ред.) по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 2 ракетних та 113 авіаційних ударів, застосував 2 ракети та скинув 168 КАБ. Крім цього, здійснив близько 6000, з них 186 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2930 дронів-камікадзе.

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Деталі: На Харківському напрямку українські війська відбили 4 атаки противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за минулу добу окупанти здійснили 9 атак. Підрозділи ЗСУ відбили ці штурми біля Лозової, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Богуславки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Російські війська намагалися просунутися вперед біля населених пунктів Нове, Греківка, Новомихайлівка, Колодязі, Зелена Долина, Зарічне, Ямполівка, Новолюбівка та Торське.

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На Сіверському напрямку українські воїни відбили 12 ворожих атак за добу. Окупанти намагалися наступати біля Білогорівки, Федорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку Сили оборони провели 2 боєзіткнення з ворогом у районах Часового Яру та Білої Гори.

На Торецькому напрямку російські війська атакували 19 разів біля населених пунктів Дачне, Курдюмівка, Кримське, Дружба, Торецьк та Щербинівка.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 21 штурмову і наступальну дію противника біля Валентинівки, Єлизаветівки, Променя, Лисівки, Покровська, Удачного, Котлярівки, Олексіївки та Андріївки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 19 атак російських військ біля Костянтинополя, Розливу, Скудного, Бурлацького та у напрямку Веселого.

На Гуляйпільському напрямку окупанти атакували 7 разів у районах Новосілки та Привільного.

На Оріхівському напрямку військові ЗСУ відбили 6 штурмів ворога у напрямках Новоданилівки, П’ятихаток, Щербаків та Степового.

На Придніпровському напрямку російські війська здійснили 1 невдалу спробу штурму українських позицій.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 11 атак ворога. Окрім цього, окупанти завдали 41 авіаційного удару із застосуванням 61 керованої авіабомби, а також здійснили 272 артилерійські обстріли українських позицій та населених пунктів, у тому числі 19 ударів із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках українські військові не зафіксували ознак формування наступальних угруповань ворога.