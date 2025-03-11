На фронте за сутки произошло 140 боевых столкновений – Генштаб
Активнее всего россияне атаковали Покровское, Торецкое, Лиманское и Новопавловское направления.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: Противник нанес (за минувшие сутки – ред.) по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 2 ракетных и 113 авиационных ударов, применил 2 ракеты и сбросил 168 УАБ. Кроме этого, совершил около 6000, из них 186 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2930 дронов-камикадзе.
Детали: На Харьковском направлении украинские войска отбили 4 атаки противника в районе Волчанска.
На Купянском направлении за минувшие сутки оккупанты совершили 9 атак. Подразделения ВСУ отбили эти штурмы у Лозовой, Петропавловки, Степной Новоселовки и Богуславки.
На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Российские войска пытались продвинуться вперед возле населенных пунктов Новое, Грековка, Новомихайловка, Колодязи, Зеленая Долина, Заречное, Ямполовка, Новолюбовка и Торское.
На Северском направлении украинские воины отбили 12 вражеских атак за сутки. Оккупанты пытались наступать возле Белогоровки, Федоровки и Верхнекаменского.
На Краматорском направлении Силы обороны провели 2 боестолкновения с врагом в районах Часового Яра и Белой Горы.
На Торецком направлении российские войска атаковали 19 раз у населенных пунктов Дачное, Курдюмовка, Крымское, Дружба, Торецк и Щербиновка.
На Покровском направлении украинские защитники остановили 21 штурмовое и наступательное действие противника возле Валентиновки, Елизаветовки, Луча, Лисовки, Покровска, Удачного, Котляровки, Алексеевки и Андреевки.
На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 19 атак российских войск у Константинополя, Разлива, Скудного, Бурлацкого и в направлении Веселого.
На Гуляйпольском направлении оккупанты атаковали 7 раз в районах Новоселки и Привольного.
На Ореховском направлении военные ВСУ отбили 6 штурмов врага в направлениях Новоданиловки, Пятихаток, Щербаков и Степного.
На Приднепровском направлении российские войска совершили 1 неудачную попытку штурма украинских позиций.
В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 11 атак врага. Кроме этого, оккупанты нанесли 41 авиационный удар с применением 61 управляемой авиабомбы, а также осуществили 272 артиллерийских обстрела украинских позиций и населенных пунктов, в том числе 19 ударов из реактивных систем залпового огня.
На Волынском и Полесском направлениях украинские военные не зафиксировали признаков формирования наступательных группировок врага.