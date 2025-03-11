США виступили проти жорстких формулювань G7 стосовно Росії, щоб не зашкодити мирним переговорам

США виступають проти жорстких формулювань у спільних заявах "Групи семи", щоб не завадити своїм зусиллям переконати Росію та Україну сісти за стіл переговорів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяви американського держсекретаря Марко Рубіо, якого цитує Reuters

Деталі: Агентство нагадує, що з 12 по 14 березня міністри закордонних справ країн G7 проведуть зустріч у канадському Квебеку.

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За словами джерел агентства, Канада з самого початку розраховувала, що "Група семи" домовиться про спільну заяву, яка охопить теми війни в Україні, ситуації на Близькому Сході та відносин із Китаєм. Окрім цього, Канада сподівається на ухвалення окремої декларації, яка стосуватиметься зусиль G7 у боротьбі з так званим "тіньовим флотом" Росії.

Втім, як кажуть дипломати, цього разу узгодити повний текст підсумкового комюніке виявилося надзвичайно складно, і деякі з них не виключають, що сторони можуть так і не досягти компромісу.

За інформацією джерел, США наполягають на тому, щоб прибрати з тексту згадки про санкції та війну Росії проти України, але при цьому вимагають жорсткіших формулювань стосовно Китаю.

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Три дипломати заявили, що Сполучені Штати також виступають проти окремої заяви щодо "тіньового флоту" Росії.

Коментуючи це, Рубіо сказав, що завжди існують суперечливі моменти, додавши, що Вашингтон не може підписати нічого, що могло б перешкодити посадити Росію та Україну за стіл переговорів.

"Ми відчуваємо, що мова антагонізму іноді ускладнює процес посадки сторін за стіл переговорів, тим більше, що ми зараз єдині, хто, здається, в змозі зробити такі переговори можливими", – зазначив він.

Держсекретар висловив упевненість, що G7 зрештою узгодить документ, який буде змістовним і об'єднуючим, не підриваючи при цьому "нашої здатності посадити обидві сторони за стіл переговорів".

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