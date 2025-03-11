США выступили против жестких формулировок G7 в отношении России, чтобы не навредить мирным переговорам

США выступают против жестких формулировок в совместных заявлениях "Группы семи", чтобы не помешать своим усилиям убедить Россию и Украину сесть за стол переговоров.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявления американского госсекретаря Марко Рубио, которого цитирует Reuters

Детали: Агентство напоминает, что с 12 по 14 марта министры иностранных дел стран G7 проведут встречу в канадском Квебеке.

Реклама:

По словам источников агентства, Канада изначально рассчитывала, что "Группа семи" договорится о совместном заявлении, которое охватит темы войны в Украине, ситуации на Ближнем Востоке и отношений с Китаем. Кроме этого, Канада надеется на принятие отдельной декларации, которая будет касаться усилий G7 в борьбе с так называемым "теневым флотом" России.

Впрочем, как говорят дипломаты, на этот раз согласовать полный текст итогового коммюнике оказалось чрезвычайно сложно, и некоторые из них не исключают, что стороны могут так и не достичь компромисса.

По информации источников, США настаивают на том, чтобы убрать из текста упоминания о санкциях и войне России против Украины, но при этом требуют более жестких формулировок в отношении Китая.

РЕКЛАМА:

Три дипломата заявили, что Соединенные Штаты также выступают против отдельного заявления по "теневому флоту" России.

Комментируя это, Рубио сказал, что всегда существуют противоречивые моменты, добавив, что Вашингтон не может подписать ничего, что могло бы помешать посадить Россию и Украину за стол переговоров.

"Мы чувствуем, что язык антагонизма иногда затрудняет процесс посадки сторон за стол переговоров, тем более, что мы сейчас единственные, кто, кажется, в состоянии сделать такие переговоры возможными", – отметил он.

Госсекретарь выразил уверенность, что G7 в конце концов согласует документ, который будет содержательным и объединяющим, не подрывая при этом "нашей способности посадить обе стороны за стол переговоров".

Напомним:

В феврале страны "Группы семи" не смогли одобрить совместное заявление по случаю третьей годовщины полномасштабной войны между Украиной и Россией из-за острых разногласий с позицией Вашингтона.

Перед тем стало известно, что США отказываются называть Россию агрессором в заявлении G7 к третьей годовщине большой войны.

Агентство Bloomberg утверждало, что Соединенные Штаты даже пригрозили отозвать поддержку совместного заявления государств "Группы семи".