В Саудовской Аравии начались переговоры Украины и США
В городе Джидда Саудовской Аравии начинаются переговоры между делегациями Украины и США по урегулированию войны с Россией.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на МИД Украины.
Детали: В сообщении внешнеполитического ведомства в Telegram опубликовано видео, на котором украинская делегация, включая главу ОПУ Андрея Ермака, его заместителя Павла Палису, главу МИД Андрея Сибигу и главу Минобороны Рустема Умерова, заходит в переговорный зал.
"В Джидде, Саудовская Аравия, начинается встреча украинской и американской делегаций", - сказано в сообщении.
Дополнено: Впоследствии глава ОПУ Андрей Ермак опубликовал в своем Telegram фото из зала, где за переговорным столом сидят советник по нацбезопасности Трампа Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио.
Еще позже Ермак в соцсетях написал, что встреча с командой США началась очень конструктивно. "Работаем над приближением справедливого и длительного мира", - добавил глава ОП.
Предыстория:
- В МИД Украины ранее отмечали, что переговоры Украины и США в Саудовской Аравии будут касаться двусторонних отношений и пути к миру.
- Государственный секретарь США Марко Рубио заявил в понедельник, что Украине придется пойти на уступки по территориям, которые Россия захватила с 2014 года, в рамках любого соглашения о прекращении войны.
- По данным СМИ, Украина предложит США план временного прекращения огня в воздухе и на море, а также ударов по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры.