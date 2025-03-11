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В Саудовской Аравии начались переговоры Украины и США

Кристина Бондарева, Валентина РоманенкоВторник, 11 марта 2025, 11:18
В Саудовской Аравии начались переговоры Украины и США
фото из ТГ Ермака

В городе Джидда Саудовской Аравии начинаются переговоры между делегациями Украины и США по урегулированию войны с Россией.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на МИД Украины.

Детали: В сообщении внешнеполитического ведомства в Telegram опубликовано видео, на котором украинская делегация, включая главу ОПУ Андрея Ермака, его заместителя Павла Палису, главу МИД Андрея Сибигу и главу Минобороны Рустема Умерова, заходит в переговорный зал.

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"В Джидде, Саудовская Аравия, начинается встреча украинской и американской делегаций", - сказано в сообщении.

Дополнено: Впоследствии глава ОПУ Андрей Ермак опубликовал в своем Telegram фото из зала, где за переговорным столом сидят советник по нацбезопасности Трампа Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио.

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Еще позже Ермак в соцсетях написал, что встреча с командой США началась очень конструктивно. "Работаем над приближением справедливого и длительного мира", - добавил глава ОП.

Предыстория:

  • В МИД Украины ранее отмечали, что переговоры Украины и США в Саудовской Аравии будут касаться двусторонних отношений и пути к миру.
  • Государственный секретарь США Марко Рубио заявил в понедельник, что Украине придется пойти на уступки по территориям, которые Россия захватила с 2014 года, в рамках любого соглашения о прекращении войны.
  • По данным СМИ, Украина предложит США план временного прекращения огня в воздухе и на море, а также ударов по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры.

переговорыСШАСаудовская Аравиявойна
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