В Саудовской Аравии начались переговоры Украины и США

В городе Джидда Саудовской Аравии начинаются переговоры между делегациями Украины и США по урегулированию войны с Россией.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на МИД Украины.

Детали: В сообщении внешнеполитического ведомства в Telegram опубликовано видео, на котором украинская делегация, включая главу ОПУ Андрея Ермака, его заместителя Павла Палису, главу МИД Андрея Сибигу и главу Минобороны Рустема Умерова, заходит в переговорный зал.

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"В Джидде, Саудовская Аравия, начинается встреча украинской и американской делегаций", - сказано в сообщении.

Дополнено: Впоследствии глава ОПУ Андрей Ермак опубликовал в своем Telegram фото из зала, где за переговорным столом сидят советник по нацбезопасности Трампа Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио.

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Еще позже Ермак в соцсетях написал, что встреча с командой США началась очень конструктивно. "Работаем над приближением справедливого и длительного мира", - добавил глава ОП.

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