Розкрадання на 246 млн у сфері оборони: ще одному фігуранту обрали запобіжним заставу
Вищий антикорупційний суд призначив запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 2 млн грн і носіння електронного браслета до ексначальника управління розвитку автоматизації Генерального штабу ЗСУ, підозрюваного в розкраданні коштів при створенні системи "Дзвін".
Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура, "Українська правда"
Деталі: За даними УП, йдеться про Віктора Артиховича.
Зазначено, що 11 березня слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до ексначальника Управління розвитку автоматизації Генерального штабу ЗСУ запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2 млн грн.
На вказаного підозрюваного також покладено такі процесуальні обов’язки:
- прибувати до детектива, прокурора, суду за першим викликом;
- не відлучатись із міста Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;
- утримуватися від спілкування з приводу обставин, викладених у повідомленні про підозру, з іншими підозрюваними у справі та свідками;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю.
Що передувало: Такі ж запобіжні заходи суд обрав ще двом фігурантам справи про розкрадання на 246 мільйонів у сфері оборони: ексначальнику військ зв'язку ЗСУ Володимиру Рапку та директору ТОВ "Еверест Лімітед" Юрію Пастухову.
Йдеться про зловживання при розробці автоматизованої системи Центру оперативного керівництва ЗСУ "Дзвін", про які йшлося в розслідуванні видання Bihus.Info ще в 2021 році.
Антикорупційні органи вже у 2025 році оголосили підозри чотирьом фігурантам масштабної корупційної схеми у сфері оборони, через яку держава втратила 246 мільйонів гривень.