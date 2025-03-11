Хищение на 246 млн в сфере обороны: еще одному фигуранту избрали мерой пресечения залог
Высший антикоррупционный суд назначил меру пресечения в виде залога в размере 2 млн грн и ношения электронного браслета к экс-начальнику управления развития автоматизации Генерального штаба ВСУ, подозреваемому в хищении средств при создании системы "Дзвін".
Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура, "Украинская правда"
Детали: По данным УП, речь идет о Викторе Артиховиче.
Указано, что 11 марта следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил к экс-начальнику Управления развития автоматизации Генерального штаба ВСУ меру пресечения в виде залога в размере 2 млн грн.
На указанного подозреваемого также возложены следующие процессуальные обязанности:
- прибывать к детективу, прокурору, суду по первому вызову;
- не отлучаться из города Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда;
- сообщать следователю, прокурору и суду об изменении своего места жительства и работы;
- воздерживаться от общения по поводу обстоятельств, изложенных в сообщении о подозрении, с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;
- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
- носить электронное средство контроля.
Что предшествовало: Такие же меры пресечения суд избрал еще двум фигурантам дела о хищении на 246 миллионов в сфере обороны: экс-начальнику войск связи ВСУ Владимиру Рапко и директору ООО "Эверест Лимитед" Юрию Пастухову.
Речь идет о злоупотреблениях при разработке автоматизированной системы Центра оперативного руководства ВСУ "Дзвін", о которых шла речь в расследовании издания Bihus.Info еще в 2021 году.
Антикоррупционные органы уже в 2025 году объявили подозрения четырем фигурантам масштабной коррупционной схемы в сфере обороны, из-за которой государство потеряло 246 миллионов гривен.