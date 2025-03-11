Міноборони Франції закликало відмовитись від демілітаризації України

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що необхідно відмовитись від закликів до демілітаризації України, підкресливши важливість її добре озброєних сил для майбутньої європейської архітектури безпеки.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на матеріал у The Guardian

Деталі: Лекорню заявив, що Європа повинна відмовитись від закликів до демілітаризації України, підкресливши, що Франція не підтримуватиме будь-які спроби демілітаризації української армії.

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11 березня Лекорню відкрив Паризький форум з оборони та стратегії, на якому зібрались понад 30 командувачів армій для обговорення можливих заходів підтримки України в контексті мирного врегулювання конфлікту з Росією.

Міністр зазначив, що Європа вступила в "нову еру" в історії, яка суттєво відрізняється від часів холодної війни та періоду "мирних дивідендів", коли світові держави змагалися за вплив.

Він також звернув увагу на нову адміністрацію США і зауважив, що під час поточних обговорень буде розглянуто питання, як НАТО і Захід зможуть захистити східний фланг, якщо в майбутньому частина країн або навіть одна з них скоротить свій внесок.

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Щодо України, Лекорню підкреслив, що будь-яке можливе припинення вогню має бути ретельно сплановане, оскільки Росія має досвід невиконання таких угод.

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Як заявляв раніше президент Франції Емманюель Макрон, зустріч начальників штабів буде присвячена можливому "розгортанню європейських сил" в Україні, які "не підуть воювати на лінію фронту", а "гарантуватимуть повне дотримання" миру після його встановлення.

Також Макрон наголосив, що умови припинення російсько-української війни не можуть бути такими, що означали б де-факто капітуляцію України, а надійний мир потрібен для безпеки всього європейського континенту.

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