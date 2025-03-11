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Міноборони Франції закликало відмовитись від демілітаризації України

Ірина Кутєлєва, Степан ГафткоВівторок, 11 березня 2025, 13:59
Міноборони Франції закликало відмовитись від демілітаризації України
Фото з Facebook Sébastien Lecornu

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що необхідно відмовитись від закликів до демілітаризації України, підкресливши важливість її добре озброєних сил для майбутньої європейської архітектури безпеки.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на матеріал у The Guardian

Деталі: Лекорню заявив, що Європа повинна відмовитись від закликів до демілітаризації України, підкресливши, що Франція не підтримуватиме будь-які спроби демілітаризації української армії.

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11 березня Лекорню відкрив Паризький форум з оборони та стратегії, на якому зібрались понад 30 командувачів армій для обговорення можливих заходів підтримки України в контексті мирного врегулювання конфлікту з Росією.

Міністр зазначив, що Європа вступила в "нову еру" в історії, яка суттєво відрізняється від часів холодної війни та періоду "мирних дивідендів", коли світові держави змагалися за вплив.

Він також звернув увагу на нову адміністрацію США і зауважив, що під час поточних обговорень буде розглянуто питання, як НАТО і Захід зможуть захистити східний фланг, якщо в майбутньому частина країн або навіть одна з них скоротить свій внесок.

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Щодо України, Лекорню підкреслив, що будь-яке можливе припинення вогню має бути ретельно сплановане, оскільки Росія має досвід невиконання таких угод.

Нагадаємо: 

  • Як заявляв раніше президент Франції Емманюель Макрон, зустріч начальників штабів буде присвячена можливому "розгортанню європейських сил" в Україні, які "не підуть воювати на лінію фронту", а "гарантуватимуть повне дотримання" миру після його встановлення.
  • Також Макрон наголосив, що умови припинення російсько-української війни не можуть бути такими, що означали б де-факто капітуляцію України, а надійний мир потрібен для безпеки всього європейського континенту.

Читайте також: "Капітуляція України не є миром. Росія стала загрозою для Франції". Історична промова Макрона.

ФранціяУкраїнавійна
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